Bakan Kaya,Sinop Tanıtım Günleri'ne katıldı

Enver ALAS -Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \'4. Sinop Tanıtım Günleri\' etkinliğine katıldı.Fatma Betül Sayan Kaya, Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda 16 Kasım\'da başlayan ve yarın da sürecek \'4. Sinop Tanıtım Günleri\' etkinliğine katıldı. Burada stantları gezen Bakan Kaya, vatandaşlarla sohbet etti. Kaya, ayrıca kendisine ikram edilen Sinop\'un yöresel ürünlerinden de tattı. Bakan Kaya\'ya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti.

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