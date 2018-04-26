BAKAN KAYA'DAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDE OKUYAN KIZLARA DESTEK

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

\"Aile Bakanlığı olarak öncelikle liselerde mühendislik fakültelerini kız öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde kız öğrencilerimize burs veriyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de alanlarında istihdam desteği sağlıyoruz\"

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi sahibi olması ve kariyer planı yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Kaya, \"Mühendislik alanında da kızlarımızın oranı yüzde 29\'larda, 28\'lerde. Biz bu oranları yeterli bulmuyoruz. Öncelikle liselerde mühendislik fakültelerini kız öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde kız öğrencilerimize burs veriyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de alanlarında istihdam desteği sağlıyoruz\" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu\'nda bir otelde düzenlenen \'Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü\' programına katıldı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yapılan \'Tam Yetkili Temsilciler\' konferansında her yıl Nisan Ayı\'nın 4\'üncü Perşembe gününün \'Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü\' olarak belirlenmesi sebebiyle düzenlenen programda Bakan Kaya\'nın yanı sıra BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede ile ortaokul ve liselerde eğitim gören kız çocukları yer aldı.

\"KIZ ÇOCUKLARININ ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 83\"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi sahibi olması ve kariyer planı yapmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Bakan Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranına da değindi. Kaya,\" Son 16 yılda özellikle kız çocuklarımızın hem okullaşma oranlarında hem üniversite eğitiminde devamlarında yükseköğrenim düzeylerinde sağladığımız başarı sayesinde 2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı bugün yüzde 83\'lere ulaşmış durumda. Bunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyoruz ama yeterli de bulmuyoruz. Yüzde 100\'leri hedefliyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün yükseköğretimdeki kız çocuklarımızın okuma oranı tam 3.2 katlık bir artış gösterdi. 2002\'de yüzde 13 olan kız çocuklarının üniversite katılım oranı yüzde 44.4\'e yükselmiş durumda. Bu oranla şu anda erkeklerin önündeyiz kızlar\" dedi.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLERE DESTEK

Fatma Betül Sayan Kaya, bilgi teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocuklarının oranının yüzde 28\'lerde olduğunu aktardı. Bakan Kaya,\" Mühendislik alanında da kızlarımızın oranı yüzde 29\'larda, 28\'lerde. Biz bu oranları yeterli bulmuyoruz. Bu oran artırmak için çok önemli çalışmalara yapıyoruz. Öncelikle kızlarımızı destekliyoruz . Aile Bakanlığı olarak öncelikle liselerde mühendislik fakültelerini kız öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde kız öğrencilerimize burs veriyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de alanlarında istihdam desteği sağlıyoruz. Türkiye\'nin mühendis kızları projesini gerçekleştirdik. Özellikle liselerde kız öğrencilerimize mühendislik alanını tanıtıyoruz\" diye konuştu.

YÜZDE 40\'LIK ARTIŞ

Son 3 yılda desteklerle birlikte mühendislik okuyan kız öğrencilerin oranında yaklaşık yüzde 40\'lık bir artış sağlandığının altınız çizen Bakan Kaya, \"Yine de bu artışları yeterli bulmuyoruz. Yüzde 50\'lere ulaşana kadar bu desteklerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Aile Bakanlığı olarak bu artış için de bir hedef koyduk. Bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde kadının güçlendirilmesi strateji belgesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim sektöründe 200 bin kadınımızın yetiştirilmesi hedefini koyduk. İnşallah 200 bin kadınımızı bu sektörde eğitimle destekleyeceğiz. Biz inanıyoruz ki bu alanda nice kadınlarımız yetişecek ve geleceğin güçlü Türkiye\'sinin inşasında adına kadınlarımızı en ön safta yer alacak\" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL MEDYA KULLANIMI

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, internetin kolayca erişilebilir hale gelmesinden çocukların çok fazla etkilendiğini söyledi. Kaya, \"Çocuklarımızın dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması ve sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlamaları son derece önemli. Bu konudaki çalışmalarımızı bakanlığımız bünyesinde son 1 yıl içerisinde oluşturduğumuz sosyal medya çalışma grubuyla yürütüyoruz. İnternet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı zararlı içerikleri ayrıca ihmal, istismar gibi olayları ilgili kurumlarla çok sıkı bir iş birliği içerisinde takip ediyoruz. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve ilgili diğer kuruluşların da yer aldığı etkinlikler kapsamında dijital oyunların çocuklarımızın gelişimlerine etkilerini değerlendiriyoruz. Bilinçli medya kullanımı, aile ve internet konularında eğitimler veriyoruz. Programımız kapsamında bugüne kadar 40 bin ailemize farkındalık eğitimi verdik\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Kaya\'nın salona girişi

- Programa katılan kız çocuklarının görüntüsü

- Kaya\'nın konuşması

- Genel ve detaylar



