 Bakan Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım değeri 30 milyar doları aşmış durumda

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım değeri 30 milyar doları aşmış durumda\" dedi. Kaya. “Eğer bugün Türkiye\'de okula gidemeyen Suriyeli mülteci çocuk varsa bu dünyanın sorunudur. Burada Avrupa Birliği bize taahhüt ettiği sözleri, 3+3 milyar avro olan sözünü tamamen yerine getirmelidir ki biz de burada bu çocuklara okuyabilecekleri okul ortamı tamamen sağlayabilelim\" diye konuştu.

ONLARI MİSAFİR OLARAK GÖRDÜK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul\'da düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi\'nin açılış oturumuna katıldı. Bakan Kaya , “Bizler Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman mülteci olarak görmedik. Onları misafir olarak gördük, \'sığınmacı\' demedik. Kardeşlerimize hizmet sunabilmek için ensar muhacir bilinciyle hareket ettik ve hiçbir karşılık beklemeksizin onlara kapılarımızı gönüllerimizi açtık. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardım değeri 30 milyar doları aşmış durumda\" dedi.

Kaya, “Ülkemizde misafir ettiğimiz tüm Suriyeli çocukların elbette ki okul hayatının içinde yer almalarını istiyoruz. Ama maalesef sadece mülteci sorunu yaşayan ülkelerin, komşu ülkelerinin sorunu değil, bu tüm dünyanın sorunu. Eğer bugün Türkiye\'de okula gidemeyen Suriyeli mülteci çocuk varsa bu dünyanın sorunudur. Burada Avrupa Birliği bize taahhüt ettiği sözleri 3+3 milyar avro olan sözünü tamamen yerine getirmelidir ki biz de burada bu çocuklara okuyabilecekleri okul ortamı tamamen sağlayabilelim. Biz yüzde yüzü eğitimin içinde yer alsın istiyoruz\" şeklinde konuştu.

“AB SÖZ VERDİĞİ 3 MİLYAR AVRONUN SADECE 800 MİLYONUNU VERMİŞ DURUMDA\"

Bakan Kaya, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaya, bir gazetecinin, \"Türkiye Müslüman ülkelerde yaşanan katliamlar ve öldürülen çocuklar konusunda her zaman hassasiyetini gösteriyor. Ancak hangi başka ülkelerden adımlar var?\" şeklindeki sorusu üzerine \"Bugün Türkiye, Arakanlı kardeşlerimizin yaşadığı zulüm karşısında da sessiz olmadı, olmayacak. Oradaki insanlara da ilk el uzatan ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bangladeş\'e gittiğimizde 10-20 gündür aç olan, besinsizlikten karnı şişmiş bebekler gördük. Tüm dünyanın insanlık adına verdiği bir sınavla karşı karşıyayız. Bu zulümler dünyada en fazla kadınları ve çocukları etkiliyor. Kadın ve çocukların dünya üzerinde yaşadığı tüm bu sıkıntılarda üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu mülteci sorununu sadece komşu ülkelerin sorunu değil, tüm dünyanın sorunu. Biz istiyoruz ki herkes üzerine düşeni yapsın. Suriyeli çocukların hepsi okula gitsin istiyoruz. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Devlet olarak ve millet olarak seferber olmuş durumdayız. Ama maalesef AB söz verdiği 3 milyar avronun sadece 800 milyonunu vermiş durumda. AB verdiği sözü yerine getirmeli, mülteci kadınlara, çocuklara yardım elini daha güçlü bir şekilde uzatmalı. Çünkü buradaki çocuklar geleceğin dünyasını etkileyecek. Sadece Türkiye\'yi değil, buradaki çocukların eğitim alması, eğitim hayatından kopmaması dünya geleceği açısından çok çok önemli\" diye yanıt verdi.

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