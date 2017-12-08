Bakan Kaya, Kilis'te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis’te şehit jandarma er Nedim Gilgil’in ailesi ve Sevgi Evi\'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanı\'a gelen, buradan da karayoluyla Kilis\'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'yı, Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar tarafından karşılandı. Bakan Kaya, protokol üyeleriyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde 1994 yılında şehit olan jandarma er Nedim Gilgil’in ailesinin evini ziyaret etti. Şehidin annesi Şaziment Gülay ve babası Mehmet Gilgil ile bir süre görüşen Bakan Kaya, daha sonra bakanlığına bağlı Sevgi Evi\'ni ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI