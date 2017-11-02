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Bakan Kaya iddiası için İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politakalar Bakanı Kaya’nın eşinin telefonunda ByLock çıktığını iddia etmişti

02 Kasım 2017 21:06

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullandığı iddiasını gündeme getiren gazeteci İsmail Küçükkayave konu hakkında isim vermeden paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan  hakkında,  "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını alanen aşağılama"  gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.   

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel  Okan hakkında soruşturma başlatılmıştı.  

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