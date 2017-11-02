Bakan Kaya iddiası için İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullandığı iddiasını gündeme getiren gazeteci İsmail Küçükkayave konu hakkında isim vermeden paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında, "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını alanen aşağılama" gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatılmıştı.