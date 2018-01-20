BAKAN KAYA: HEM ÜLKEMİZİN İÇİNDEKİ HEM SINIR BOYUMUZDAKİ TÜM TERÖRİSTLERİ ARINDIRMAKTA KARARLIYIZ

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

\"Hem ülkemizin içindeki, hem sınır boyumuzdaki tüm teröristleri arındırmakta kararlıyız. Bizim için PKK ile mücadele ne kadar kutsalsa, FETÖ terör örgütüyle de aynı şekilde aynı kararlılıkta mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. PKK\'sı, YPG\'si, DEAŞ\'ı, FETÖ\'sü tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah\"

\"Maalesef birileri sizlere \'militan\' diyor. Bunu da çok üzülerek izliyoruz. 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlara militan değil; ancak ve ancak \'kahraman\' denir. Sizler bu ülkenin en büyük kahramanlarısınız. Asıl militan kim? Asıl militan, bu milletin şehitlerinin cenazelerine gitmesi gerekirken FETÖ\'cü hain teröristlerin cenazelerine giden, PKK\'lı hain teröristlerin cenazelerine gidendir.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve ile Beratı Tevcih Töreni\'ne katıldı. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

\"TOPLAM 3 BİN 115 DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASINI ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİMİZE SUNUYORUZ\"

Törende konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, \"Terörle mücadelede şehit düşmüş şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize ve 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize devlet övünç madalyasını takdim edeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatlarıyla 74 ilimizde 4 farklı ülkede toplam 3 bin 115 devlet övünç madalyasını şehit yakını ve gazilerimize sunuyoruz. Bunun 2 bin 226\'sını gazilerimize takdim edeceğiz. 889\'unu da şehit yakınlarımız oluşturmakta. Devlet ve milletimiz tarafından gerçekten böyle onurlu bir şekilde takdir edilmek, gerçekten çok güzel, çok onurlu. Bu madalyaları sizlere vermek bizim için çok çok büyük bir onur\" ifadesini kullandı.

\"BİRİLERİ SİZLERE \'MİLİTAN\' DİYOR\"

Bakan Kaya, \"Kahraman milletimiz 15 Temmuz gecesi, bağımsızlığına ve özgürlüğüne ne kadar düşkün bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. O gece sizler meydanlara, sokaklara çıktınız. Aslında çok büyük bir kahramanlık örneği sergilediniz. Maalesef birileri sizlere \'militan\' diyor. Bunu da çok üzülerek izliyoruz. 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlara militan değil ancak ve ancak \'kahraman\' denir. Sizler bu ülkenin en büyük kahramanlarısınız. Asıl militan kim? Asıl militan, bu milletin şehitlerinin cenazelerine gitmesi gerekirken FETÖ\'cü hain teröristlerin cenazelerine giden, PKK\'lı hain teröristlerin cenazelerine gidendir. Sizler milletimizin istiklali ve istikbali için sokaklara çıktınız, biz sizlere kahramanlarımız diyoruz\" diye konuştu.

\"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hem ülkemizin içindeki, hem sınır boyumuzdaki tüm teröristleri arındırmakta kararlıyız. Bizim için PKK ile mücadele ne kadar kutsalsa, Fetö terör örgütüyle de aynı şekilde aynı kararlılıkta mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. PKK\'sı, YPG\'si, DEAŞ\'ı, FETÖ\'sü tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah\" dedi.

\"EN KIYMETLİ BERATI SİZLER BU AZİZİ MİLLETE ARMAĞAN ETTİNİZ\"

Programda konuşan Hayati Yazıcı, \"15 Temmuz gecesini, bu ülkeyi bölmek, parçalamak, bağımsızlığımızı ortadan kaldırmak, milleti birbirine düşürmek; bu topraklar da, coğrafya da, iştahı ve gözü olanların cirit atacağı bir ortama dönüştürmeyi hedefleyen alçaklara karşı, yaşama hakkınızı ortaya koyarak, bütün varlığınızla, gücünüzle mücadele vererek sabah olmadan önlediğiniz için en kıymetli beratı sizler bu azizi millete armağan ettiniz. Bu törende sembolik olarak övünç madalyasını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti ve ilgili bakanlık siz sembolik olarak takacak. Bu kadar kıymetli. İnsanlık tarihinde ilktir, 15 Temmuz gecesi aziz milletin şehitleri ve gazileri bir tarih yazdı\" dedi.

\"BU DEVLETİN SİZE OLAN MİNNETİNİN İFADESİDİR\"

Yazıcı\'nın ardından söz alan Vali Şahin ise \"Bir millet eğer düğüne gider gibi ölüme koşuyorsa şahadete koşuyorsa onu yenebilecek hiçbir güç, hiçbir teknoloji yoktur. Bizim milletimiz tarih boyunca bunu her vesile il göstermiş bir millet. En son Kurtuluş Savaşı\'nda, Kıbrıs Savaşı\'nda ve terörle mücadelede ve nihayet 15 Temmuz da… Saldırının her türlüsüne, bütün varyasyonlarına karşı refleksiyle dimdik ayakta durmayı ve onları yerle bir etmeyi başarmıştır. Bugün onun nişanesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına siz değerli şehit yakınlarımıza ve gazilerimize devlet övünç madalyasını Sayın Cumhurbaşkanımız adına takdim edeceğiz. Bu bir semboldür, bu devletin size olan minnetinin ifadesidir\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kaya ile Vali Vasip Şahin, şehit yakınları ve gazilere övünç madalyası ve beratı takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yazıcı\'nın konuşması

-Şahin\'in konuşması

-Bakanın açıklamaları

-Madalya töreni

-Detaylar



