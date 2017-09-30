BAKAN KAYA ÇOCUKLARLA AŞURE YEDİ

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne ait Küçükçekmece\'deki Çocuk Evi\'nde çocuklarla birlikte aşure yedi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Kaya, \"Aşure, kültürümüzde paylaşmanın en güzel yaşandığı günlerden biridir. Çocuklarımızı yetiştirirken onların milli ve manevi duygularla yetişmelerini istiyoruz\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 81 ilde bugün çocuk evleri, huzurevleri ile engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde aşure pişirdi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi\'nde bulunan ve 5 kız çocuğunun kaldığı bir çocuk evine ziyarette bulundu.

Çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Kaya, onlarla birlikte aşure yedi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bugün Türkiye\'nin 81 ilinde çocuk evlerimizde aşureler pişti. Ayrıca huzurevleri, engelli ve yaşlı bakım evlerimizde de aşure yapıldı. Çocuklarımızın bu paylaşma duygusunu yaşamasını istedik. Komşularıyla paylaşacaklar, arkadaşlarıyla paylaşacaklar diye konuştu.

ÇOCUK HİZMET MODELİNDE DÖNÜŞÜM

Çocuk evlerinde çocuk hizmet modelinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kaya, şunları söyledi:

\"Geçmişte yurtlar vardı. Haziran ayı içerisinde bu yurtları ev tipi modele dönüştürdük. Bu modelde çocuklarımız ev ortamında komşuluk ilişkilerinin olduğu paylaşmanın yaşandığı bir ortamda büyüyorlar. Bizim kültürümüzde aşure paylaşmanın en güzel yaşandığı günlerden biridir. Çocuklarımızı yetiştirirken onların milli ve manevi duygularla yetişmelerini istiyoruz\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İstanbul genelinde 130 çocuk evi olduğunu bu evlerde de 5 ila 7 arasında çocuk kaldığını aktardı.

15 TEMMUZ GAZİSİ\'Nİ ZİYARET

Ayrıca çocuklarla sohbet edip yemek yiyen Bakan Kaya, onlara oyuncak hediye etti. Bakan Kaya, buradaki programının ardından çocuk evinin bulunduğu binada yaşayan 15 Temmuz Gazisi Cihan Yıldırım\'ı da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kaya\'nın çocuk evine gelişi

-Çocukların bakana çiçek vermesi

-Çocukların aşure şarkısı söylemesi

-Bakan ve çocukların aşure yemesi

-Bakan Kaya\'nın konuşması

-Bakan Oyuncak dağıttı

-Çocuklarla yakından ilgilenme

-15 Temmuz Gazisi ziyaret

-Genel ve detaylar