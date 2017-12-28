Bakan Kaya: CHP yönetimi Aldan hakkında disiplin soruşturması açmalı (3)

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ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in Adana'nın Ceyhan ilçesinde

28 Aralık 2017 21:19

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK\'ya karşı düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil\'in Adana\'nın Ceyhan ilçesinde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Talip Küçükcan ve Tamer Dağlı\'nın da bulunduğu ziyarette, Bakan Kaya, Şehit Orkun Çil’in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Kaya, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehit evinden ayrıldı.
Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)
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