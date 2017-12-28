Bakan Kaya: CHP, Aldan hakkında disiplin soruşturması açmalı

15 Temmuz’la ilgili sözleri tepki çeken CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ı eleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP yönetiminin konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatması gerektiğini söyledi.

İsim vermeden, 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışmalara yol açan CHP Milletvekili Aldan'ı eleştiren Kaya, "Maalesef birkaç gün önce bir CHP milletvekili, 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize, o gece sokaklara çıkıp istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için tanklara bedeni siper etmiş kişilere karşı gerçekten ağza alınmayacak şekilde hakaretlerde bulundu. Ben kendisini kınıyorum” dedi. Kaya, şöyle devam etti:

"Sadece kınamakla da kalmamak lazım. CHP yönetimi tarafından bir an önce disiplin soruşturması açılıp gerekenin yapılması lazım. CHP'nin FETÖ ağzıyla bu şekilde konuşmaya devam etmesiyle milletimiz onlara seçimde çok büyük ders verecektir. 15 Temmuz gecesi milletimizle beraber meydanlardaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da 6 aylık torunları, kızları ve ailesiyle F-16'ların arasından Atatürk Havalimanı'na indi. O gece orada tankların önünü açtırarak kontrollü şekilde kaçış yapanı da gördük. CHP milletvekili bu sözlerinden dolayı bir an önce bu milletten özür dilemelidir.”

CHP’li Aldan katıldığı radyo programında, ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ öngören 696 sayılı KHK’yı eleştirirken, “Bu düzenleme, ‘Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim’ mantığını toplumda yayma anlayışıdır” demişti.