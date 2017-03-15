Bakan Kaya, BM'de konuştu: Dünya bu korkunç ihlale karşı sessiz kalmamalı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BM Genel Kurulu'nda Hollanda'da yaşananları anlattı. Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Dünya bu korkunç ihlale karşı sessiz kalmamalı" dedi.

ABD'de BM Genel Kurulu'nda Kadının Statüsü Komisyonu'nun 61. oturumu bakanlar toplantısında konuşan Kaya, "Hollanda, demokrasinin temel değerlerini göz ardı ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kadın bakanına, temsil ettiği ülkenin konsolosluğuna girme izni vermedi. İfade, toplanma ve hareket özgürlüğümüz en vahşi, baskıcı ve sert şekilde ihlal edildi. Bu davranış 2017 yılında hala kadın hakları ve özgürlüğü konusunda Avrupa'nın ortasında bile ciddi sorunlar yaşadığımızı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'Aracımı kuşatan özel ekibe ateş emri verildi'

Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak çok sayıda Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Aracımı kuşatan özel ekibe ateş emri verildi. Beni karşılamak için toplanan vatandaşlarımız polis köpekleri ve atlarla insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Ülkem ve tüm kadınlar adına bu ırkçı ve yabancı düşmanı davranışı kınıyorum. Dünya bu korkunç ihlale karşı sessiz kalmamalı" dedi.

'Başörtüsü kararını kınıyoruz'

Kaya, "Avrupa Adalet Divanı'nın işverenlere, çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulama izni verme kararını kınıyoruz. Bu karar, aşırılıkçıların elini güçlendirmektedir" şeklinde konuştu.