Bakan Kavaf’ın büyük gafı

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BAKAN KAVAF’TAN BÜYÜK GAF

Çanakkale’de gün boyu öğrenci yurtları ve çocuk yuvalarına ziyaretlerde bulunan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın son durağı, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükuyu Beldesi oldu. Kavaf, Küçükkuyulu hayırsever iş kadını Fernur Sözen tarafından 2006 yılında yaptırılarak Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağışlanan, Hamiyet-Ferudun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Hamiyet- Ferudun Sözen Huzurevi’nin açılış törenine katıldı.Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, SHÇEK Genel Müdürü Dr. İsmail Barış, Ak Parti Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ile Müjdat Kuşku, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.Dr. Ali Akdemir, Küçükkuyulu hayırsever iş kadını Fernur Sözen, annesi Hamiyet Sözen ile çok sayıda davetlinin yer aldığı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Çocuk yuvası ve huzurevinin yanı sıra son olarak ilkokul, lise bir de anaokulunu Küçükkuyu’ya kazındıran Fernur Sözen törende yaptığı konuşmada, kimsesizlerin kimsesi olmak, sahipsizlere sahip çıkmak amacıyla dört yıl önce yola çıktıklarını ifade ederek, “Doğup, büyüdüğümüz bu topraklara vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. 2006 yılında SHÇEK ile imzaladığımız bir protokolle 8 dönüm araziye 5 Sevgi Evi ve bir yönetim binası yaptık. 8 ay gibi kısa bir sürede bitirip SÇHEK’e bağışladık. Bugün rahmetli babam ve sevgili annemin adını taşıyan Hamiyet- Ferudun Sözen Sevgi Evleri 81 kayıtlı çocuğuyla, 71 çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Buraya gelen çocuklarımızın, bu beldeye ve bana hayırlarla, uğurlarla geldiklerine inanıyorum” dedi.Küçükkuyu’da 4 yılda 5 kurum ve kuruluşu hayata geçiren Sözen, “Ben çiftçi bir ailenin kızıyım. Bütün bunları ailemden bana kalan mal varlıklarımı büyük bir coşku ve gönüllülükle satarak yapmaktayım” dedi.Açılış töreninde konuşan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, büyük bir gafa imza attı. Bakan, konuşması sırasında hayırsever iş kadını Fernur Sözen’in rahmetli babası Ferudun Sözen ile birlikte halen hayatta olan annesi Hamiyet Sözen’e Allah’tan rahmet diledi. Bakan Kavaf gaf yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;“İnanıyorum ki, bu Sevgi Evleri ve huzurevi Fernur Sözen’in çok kıymetli anne ve babasının isimlerinin hayırla y?d edilmesine vesile olacaktır. Hamiyet ve Ferudun Sözen’e Allah’tan rahmet diliyor, hayırlı bir evlat olarak hem ailesine hem de ülkesine hizmet eden Fernur Sözen’e de sosyal projelere gösterdiği duyarlılık ve yardım faaliyetleri için çok teşekkür ediyorum.”Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Türkiye’de yardımlaşma ve hayır işlerinin bir yarış içinde olduğunu belirterek, “Sosyal hizmetler alanında devlet olarak çalışmalarımız hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle çok daha başarılı biçimde devam etmektedir. 89 yıldır hizmet veren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'muzun bünyesindeki korunmaya muhtaç çocuklarımızın öncelikle kendi aile ortamlarında ve sosyal çevreleri içinde yaşamaları temel hedefimizdir. Bu bakış açısıyla verdiğimiz hizmetleri yeniden yapılandırdık. Bu doğrultuda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu himayesindeki çocuklarımızın öncelikli olarak aile ortamında yaşamalarını sağlayıcı tedbirler almaktayız. Sosyal yardımlarla çocuklarımızın öncelikle öz ailesi ya da akrabası yanında bakımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında iken sosyal yardımlarla ailesi yanına döndürülen çocuk sayısı 6 bin 433’tür, bu rakamın kuruluşlarımızda fiilen kalan çocuk sayısına oranı ise yüzde 49,39’dur. Yani çocuklarımızın yarısını bu çalışmalarımızla aileleri yanında kalmaların sağladık. Öz ailesinin yanına dönmesi mümkün olmayan çocuklarımız içinse, koruyucu ailede bakım veya evlat edindirme yoluyla aile yanında bakım hizmetine yöneliyoruz. Halen bin 210 çocuğumuz Koruyucu Aileleriyle yaşamaktadır” dedi.Bakan Kavaf, çocukların ve gençlerin gelişimleri üzerinde yaşam boyu sürecek etkiler bırakan kışla tipi kuruluşlar ve koğuş sistemi yerine artık küçük kapasiteli çocuk yuvaları, küçük grup evlerinden oluşan çocuk kompleksleri, çocuk ve sevgi evleri almaya başladıklarını da belirterek, “Şu anda 212 çocuk evimizde bin 171 çocuğumuz yaşamaktadır” dedi.Konuşmasının ardından yerine geçen Bakan Kavaf yuvadaki çocukların dans gösterilerini izledi.Davetliler açılışın yapılması için oturdukları yerden kalktıkları sırada, Bakan Kavaf konuşmasında rahmet dilediği Hamiyet Sözen ile tanıştırıldı. Gaf yaptığının hala farkında olmayan Kavaf, Hamiyet Sözen’e açılışı birlikte yapma teklifinde bulundu. Ardından da Hamiyet Sözen ve çocukların da katılımıyla kurdeleyi keserek açılışı yaptı. Çocuk yuvasını gezen Bakan Kavaf, Fernur Sözen İlköğretim Okulu ve lisesinde incelemelerde bulundu.