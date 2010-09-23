-BAKAN KAVAF DÖVÜLEN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Mersin'de annesi tarafından dövüldüğü iddia edilen 6.5 aylık bebek E.A'yı tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti. Baba Oğuz A. ve babaanne Raziye A'ya ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunan Kavaf, yetkililerden bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bir süre bebeğin ailesiyle görüşen Kavaf, daha sonra yaptığı açıklamada, baba ve babaannesinin bebeğin yanında olduklarını belirterek, ''Onların rızası olmadan bebeği zorla kurumumuza almamız söz konusu olamaz. Onlar çocuklarına bakmak istiyorlar, biz de ilgileniyoruz'' dedi. Bakanlığa bağlı uzmanların konuyla ilgilendiklerini belirten Kavaf, ''İyileştikten sonra koruma altına alınması söz konusu olur mu?'' sorusuna, ''Babası ve babaannesi bebeğin kendilerinde kalmasını, bakmak istediklerini söylediler. Anne ile baba arasındaki hukuki ihtilaf giderilinceye kadar arada bir boşluk olur, aile de rıza gösterirse bebeği tedbir kararıyla koruma altına alabiliriz'' yanıtını verdi. -''EŞİME ŞİDDET UYGULAMADIM''- Bebeğin babası Oğuz A, 20 gün kadar önce, aralarındaki boşanma davası süren eşinin amcasının kendisini telefonla arayarak nafaka yatırmasını istediğini söyledi. Ödeme günü gelmemesine rağmen bebeğin rahatsızlığı gerekçe gösterildiği için bu parayı yatırdığını ifade eden Oğuz A, ''Bana çocuğun alerji olduğunu söylediler ama çocuğu hastaneye götürmediklerini öğrendim. Bunun üzerine 155 polis çağrı merkezini arayarak hastaneye götürülmesini sağladım. Silifke Devlet Hastanesinden Mersin'deki tıp fakültesine sevk etmişler. Orada çocuğun darp edildiği belirlenmiş'' şeklinde konuştu. 15 gün kadar önce Mersin'e giderek bebeğini gördüğünü anlatan Oğuz A, şöyle konuştu: ''Oğlum, ben Mersin'e gitmeden 3 gün önce hastaneye yatırılmıştı. Hastanenin 'acımasızca darp' şeklinde raporu var. Oğlumun annesi ile kaldığı evde 5 kişi yaşıyor, bunlardan biri yapmıştır mutlaka. Zaten savcılık duruma el koymuş. Sonucu bekliyorum. Kim yaptıysa ortaya çıksın, suçlu kimse cezasını çeksin. Ben çocuğumu istiyorum, ona bakarım.'' Eşinin kendisine yönelik suçlamalarına tepki gösteren Oğuz A, ''Evliliğimiz 6 ay sürdü. Bu süre zarfında 3 kez evden kaçtı. Psikolojik sorunları var. Gelsinler beni yaşadığım yerde araştırsınlar. Bu iddiaların hiçbirini ispatlayamazlar. Kendisine şiddet uygulamadığıma dair şahitlik edecek bir sürü kişi var'' dedi. Baba Oğuz A, bebeğin 24 Eylül Cuma günü gözünden ameliyat olacağını belirterek, ''Bebeğim sürekli ağlıyor. Acısını dindirmek için serum ve ağrı kesici veriliyor'' ifadesini kullandı.