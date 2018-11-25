Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik

ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası\'nda 22 madalya kazanan Türkiye Kick Boks Milli Takımı\'nı tebrik etti.

Slovenya\'nın Maribor kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda Türkiye; 2 altın, 5 gümüş, 15 bronz olmak üzere toplamda 22 madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda toplamda 22 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu\'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: \"Slovenya\'nın Maribor kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda 2 altın, 5 gümüş, 15 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanan milli takımımızı bu önemli başarılarından dolayı kutluyorum. Uluslararası arenada şanlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcularımızın başarılarının devam edeceğine inancım tam. Altın, gümüş ve bronz madalyaları Türkiye\'ye kazandıran milli takım sporcularımızın her birini ayrı ayrı kutluyor ve bu başarıda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.\"