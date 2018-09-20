T24 LogoT24 Logo
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Altınordu'ya ziyaret

İZMİR, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda altyapıya yaptığı yatırımla adından Türkiye ve Avrupa çapında söz ettiren İzmir temsilcisi Altınordu'yu ziyaret edecek

20 Eylül 2018 15:12

İZMİR, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda altyapıya yaptığı yatırımla adından Türkiye ve Avrupa çapında söz ettiren İzmir temsilcisi Altınordu\'yu ziyaret edecek. 
Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi\'nde gerçekleşecek ziyaret, yarın saat 10.00\'da başlayacak. Bakan Kasapoğlu\'nun ziyarette Türk futbolunun geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.
İzmir\'de 6 yıl içinde Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer, Barış Alıcı gibi futbolcuları yetiştirip Türkiye ve Avrupa\'nın dev kulüplerine uğurlayan Altınordu\'yu daha önce Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ziyaret etmişti. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA GençlikSpor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluTürkiyeAvrupaAltınorduFutbol Akademisi Metin Oktay YerleşkesiBakan KasapoğluTürkCengizSöyüncü BerkeBarış AlıcıEski GençlikSpor Bakanı Osman Aşkın Bak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24