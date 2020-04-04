Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda karantinada 15 bin 756 vatandaşımız var

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 1 milyon fazla insana bulaşan ve 58 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlar karantina altına alınmaya başlandı. Umreden gelen ilk insan kafilesinin geçen günlerde karantina süreci dolarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda şu anda karantina altında 15 bin 756 vatandaşın olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 51 ilde 78 yurdun vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı.