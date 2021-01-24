Bakan Kasapoğlu'ndan seyircili maç açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor müsabakalarının ne zaman seyircili oynanacağına ilişkin, "Önümüzdeki süreçte Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı bilgilendirmelere göre bu süreç yönetilecektir. Seyircilerimizin spor müsabakalarını kol kola bir şekilde izleyecekleri günlerin yakın olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelede öncü ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Spor camiasında başarılı bir süreci yönettiklerini belirten Kasapoğlu, "Spor önemli bir olgu. Pandemi sürecini biz hem başarılı bir şekilde yönelterek fırsata dönüştürme noktasında hakikaten önemli bir sınavı veriyoruz. O anlamda mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Spor camiasının gereken tedbirlere en azami derecede riayet etmesi mutluluk verici. İnanıyorum ki bu zorlu süreci en az kayıpla atlatacağız ve yarınlar Türk sporunun her bir ferdi, kurumu için çok daha güçlü olacak. Sporun bu süreçten güçlenerek çıkmasını arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Ama bu sürecin bu manada bir dönüşünün sağlanması noktasında tüm imkanlarımızı diğer kurumlarımızla birlikte seferber ediyoruz" dedi.

"Bilim Kurulu'nu bekliyoruz"

Bakan Kasapoğlu, spor müsabakalarının ne zaman seyircili oynanacağına ilişkin ise, "Son süreçte alınan tedbirler, bu anlamdaki kısıtlamalar, bunlarla ilgili çalışmaları günlük takip ediyoruz. Bilim Kurulu bu anlamdaki bilgilendirmelerini yapıyor. Bu çerçevede kabine toplantısında da bunları görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte gelişmelere göre, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı bilgilendirmelere göre de inanıyorum ki bu süreç yöneltilecektir. Önce 'sağlık' diyoruz. Bir vatandaşımızın, sporcumuzun sağlığı her şeyden önemli, çok daha kıymetli. Bu noktada sağlığı önceleyen tedbirleri bu çerçevede azami derecede uygulayan bir mantıkla diyaloga devam ediyoruz. Spor seyircisiyle, sporcusuyla hakemiyle, yöneticisiyle güzel. İnanıyorum ki kol kola bir şekilde seyircilerimizin spor müsabakalarını izleyecekleri günlerin yakın olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Olimpiyatlar'da hedef yüksek

Temmuz ayında başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 51 sporcunun kota aldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Kota mücadeleleri devam ediyor. Bu seneki olimpiyat hedefimiz çok yüksek. Sporcularımızın bugüne kadar ortaya koymuş olduğu performans bizler için çok sevindirici ve heyecan verici. Büyük bir başarıyı beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili gerek 2019 gerek 2020'deki öncü başarılar daha büyük başarıların da habercisi" ifadelerini kullandı. (DHA)