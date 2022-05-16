Bakan Kasapoğlu’ndan AKP’li kurmaylara Z kuşağı sunumu: Gençler ekonomi ve teknolojiye ilgi duyuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP’li kurmaylara Z kuşağı ile ilgili yaptığı sunumda gençlerle ilgili rakamları paylaştı.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, Kasapoğlu, “Gençlerin yüzde 82.3’ü günün 2 saatinden fazlasını internette geçirdiğini belirtiyor. Yüzde 32.2’si YouTube’da çıkan haberlere inanırken, sosyal medya platformlarında çıkan haberlerin inanırlığı Twitter’da yüzde 30.1, Instagram’da yüzde 29.8, Twitch ile Linkedin’de yüzde 21.1, Tiktok’ta yüzde 19.8 ve Facebook’ta ise yüzde 19.6 olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 89’u ‘Sosyal medyada alacağım beğeni ve yüksek takipçi sayısındansa, ailemin sevmesi, onore etmesi beni daha mutlu eder’ diyor. Gençler ekonomi ve teknolojiye ilgi duyuyor.” dedi.