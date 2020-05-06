T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Kasapoğlu: Bu ayın burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

06 Mayıs 2020 00:07

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

 

 

ETİKETLER

Mehmet Muharrem Kasapoğlukredi ödemeleriburs ödemeleriKYK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24