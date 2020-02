Bakan Kasapoğlu, Bandırma'da sel mağduru esnafı ziyaret etti (2)

BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİ

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programına katılarak gençlere seslendi.

Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, \'öğrenci- hoca\' mesafesinin aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin de bürokrasi üreten bir mekanizma haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, \"Hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl bir tahripkâr ihtirasa dönüştüğünü, insanları nasıl felaketlere sürüklediğini maalesef acı örneklerle gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına, sanatçılara, mühendislere, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız var\" dedi.

ACİL İHTİYAÇ ÜRETİM

Türkiye\'nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, \"Türkiye\'nin en acil meselelerinden biri de üretimdir. Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye\'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere ayrılmaktadır. Bunu kıymetini iyi bilmemiz lazım\" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında, gençlerin yanında durduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz sizlerin her daim hizmetinde. Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir\'imizde ve Bandırma\'mızda da 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimiz var; buralara gidin aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın, değerlendirin. Yok ise bizden talep edin, bunlarla ilgili yatırımlarımız yapalım. Yeterli değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında başlayacak. Bandırma\'mıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş grubundan 7/24-365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin misafiri olarak değil, sahibi olarak algılayacaksınız. Balıkesir\'imizde yurtlarımız var, 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi, tabii ki değil. Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Biz buna müsaade etmeyiz. Hiçbir gencimizin de hiçbir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteleri artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu bilin ve bizlerin de sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık diliyorum. Başarınız daim, günleriniz bereketli olsun. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Allah\'a emanet olun.\"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Özdemir, açılış konuşmasında, henüz 4 yaşında yeni bir üniversite olduklarını belirterek, okul hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Büyükşehir olarak üniversiteye her konuda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi. Açılış törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



