Bakan Kasapoğlu: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutlayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla, heyecanla, coşkuyla kutlayacağız. Ben bu vesileyle gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün milletimizin 19 Mayıs’ını ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.

Bir dizi etkinlik duyurusunda bulunan Bakan Kasapoğlu, "19 Mayıs günü saat 19.19’da bütün Türkiye aynı anda evlerimizin pencerelerine, balkonlarımıza Şanlı Bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız. İstiklal Marşımız aynı geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan, spor tesislerinden de çalınacak. Gençlerimiz, en ufak taviz vermeden, millet iradesini ve demokrasiyi korumaya devam ettiklerini, bu mirası en iyi şekilde geleceğe taşıma noktasındaki kararlılıklarını haykıracaklar" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kutlamalar kapsamında birçok etkinlik düzenleyeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi her yıl, 19 Mayıs’ı da kapsayan haftayı Gençlik Haftası olarak kutluyor, 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz etkinliklerle bir asırlık milli şuurumuzu ilk günkü gibi diri tutuyoruz. Gençlik Haftamızın başlangıcını simgeleyen Anıtkabir ziyaretimizi erkene alarak, daha uzun bir Gençlik Haftası geçirmeyi amaçladık.

Sosyal medyadan takip edilebilecek Online Fotoğraf Yarışması sergimiz, Sahne Senin programı Gençlik Haftası özel yayını, İlber Ortaylı Hocamızın konuk olacağı ve Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yapacağı Eşit Ağırlık Özel programlarımız olacak.

Aynı zamanda yine Online Bilgi Yarışması, Çek Paylaş Etkinliği ve sporcularımızla olan buluşmalar, yine sosyal medyadan eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Gençlik Haftası münasebetiyle ayrıca bir de Çevrimiçi Satranç Turnuvası organize ediyoruz. Yine o da sosyal medyadan canlı yayınlanacak.

Bu özel haftada gençlerimizi büyük bir müzik ziyafetiyle buluşturmak istiyoruz.

18 Mayıs’ta Reng-i Hakkari ekibiyle halk oyunları ve halk müziği etkinliğiyle, 19 Mayıs akşamı da Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konseriyle gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bütün bu etkinlikler yine online olarak takip edilebilecek. Öte yandan 81 vilayetimizden gelen temsilci gençlerimizle önce Gazi Meclisimize, 19 Mayıs sabahı Anıtkabir’e ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceğiz.

Gençlerimiz, evlerinde kalan arkadaşlarını temsilen milli görevlerini en iyi şekilde yerine getirecekler.

Yeni spor federasyonlarımız tarafından düzenlenen yüzlerce etkinlikle bu hafta spora da doyacağız. Her şeyden önemlisi 19 Mayıs günü saat 19.19’da bütün Türkiye aynı anda evlerimizin pencerelerine, balkonlarımıza Şanlı Bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız. İstiklal Marşımız aynı geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan, spor tesislerinden de çalınacak. Gençlerimiz, en ufak taviz vermeden, millet iradesini ve demokrasiyi korumaya devam ettiklerini, bu mirası en iyi şekilde geleceğe taşıma noktasındaki kararlılıklarını haykıracaklar. Gençlik Haftamız kutlu olsun.”