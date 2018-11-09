Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi

ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika\'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası\'nda dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Meksika\'da dünya ikinciliğini elde eden Ampute Milli Futbol Takımı\'nın, milletimizin gönlünde şampiyon olduğunu ifade ederek, \"Sizin mücadeleniz hiçbir şeyden yığılmamanın, hayata karşı meydan okumanın mücadelesidir\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı, Ampute Milli Takımı ile Bakanlık merkez binada bir araya geldi. Milli takımın elde ettiği tarihi başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Futbol Takımı\'nın Dünya Kupası\'nda azmin ve inancın örneğini en güzel şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Bakan Kasapoğlu, \"Sizler milletimizin gönlünde şampiyonsunuz. Takım kaptanı Osman Çakmak kardeşimizin o günkü açıklaması gönüllerde ayrı bir yer edindi. O konuşma; tevazuluğun, kahramanlığın açıklamasıdır\" diye konuştu.

Futbolcuların Meksika\'da gurur duyulacak bir performansa imza attığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, \"Sizin mücadeleniz hiçbir şeyden yığılmamanın, hayata karşı meydan okumanın mücadelesidir. Bu, gençlerimize çocuklarımıza herkese örnek olmalı. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek her zaman yanınızda olacağız. İnşallah nice zaferleri hep birlikte yaşarız. Sizleri tekrar kabinemiz adına hükümetimiz, şahsım ve bakanlığımız adına tebrik ediyorum. Daha nice başarılara güzelliklere hep birlikte yaşamak dileğiyle\" ifadelerini kullandı.

Kabulde Ampute Milli Takımı oyuncuları, Bakan Kasapoğlu\'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye ettiler.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafilenin Bakanlık binasına gelişi

- Bakan Kasapoğlu\'nun futbolcularla selamlaşması

- Bakan Kasapoğlu\'nun açıklaması

- Genel detaylar