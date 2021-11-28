Bakan Kasapoğlu: Amerika’da rap dinlerdim, şimdi dinleyemiyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amerika’da rap dinlerdim, şimdi dinleyemiyorum. Amerika’dayken dinliyordum ama o sırada daha gençtim tabii. Yaşla insanın müzik zevkleri de değişebiliyor." dedi.

Kasapoğlu, Hürriyet gazetesinden Fırat Karadeniz' in sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, "Denemelerim var, şiirlerim var. Yazmak insanı rahatlatıyor. Kalem ve kâğıt insan için çok önemli. Gençlerimize tavsiyemdir, her işimizi bilgisayarla yapıyoruz evet ama elimize kalemi alıp kâğıda yazma zevki de başka. Onu ihmal etmesinler." diye konuştu.