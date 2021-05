Bakan Karaismailoğlu: Yapılan her yol, her köprü, her tünel, yeni ticari koridorlar üzerinde hakimiyetimizi artırmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının bütçesinin Türkiye'nin yarınları için kullanılacağını belirterek, "Türkiye’de yapılan her yol, her köprü, her tünel, yeni ticari koridorlar üzerinde hakimiyetimizi artırmıştır" dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de son 18 yılda ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere altyapı yatırımlarında yeni bir çağ açan hamleler gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu yaklaşımın, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi için stratejik bir planlama dahilinde kısa, orta, uzun vadeyi tasarlayarak atılan cesur ve kararlı adımları içerdiğini söyledi.

"Bakanlığın bütçesi, Türkiye'nin yarınları için kullanılacak"

Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bakanlığın bütçesi, Türkiye'nin yarınları için kullanılacak. Yapılan her yol, her köprü, her tünel, yük ve insan taşımada Türkiye'nin bölgesel olanaklarını artırmış, lojistik bir güç olarak, ülkemizin bulunduğu coğrafyada odaklanan yeni ticari koridorlar üzerinde hakimiyetimizi artırmıştır. Bugün Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz demiryolu taşımacılığı, Türkiye'nin hayata geçirdiği demiryolu reformuyla mümkün olmuştur. İstanbul Havalimanı, hava yolu taşımacılığı bakımından İstanbul'un bir hub haline gelmesini sağlamış, salgın koşullarına rağmen dünya hava trafiğinin işlerliğinin sürdürülmesine katkı yapmıştır. Bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetlerimiz döneminde, hem Türkiye içinde hem de bölgemizde ekonominin, ticaretin, turizmin ivmelenmesini destekleyen pek çok nitelikli proje tamamlanmıştır.

Bu projeler, bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde Türkiye'nin ekonomik geleceğinin tasarımı içerisinde son derece önemli mihenk taşlarıdır. Projelerimiz, bölgemizde bir lojistik güç olmak, ülkemiz içinde yatırımlara uygun bir ortam yaratmak, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi her yöremizde eşit ölçüde yaygınlaştırmak gibi orta ve uzun vadeli hedeflerimizi de karşılayacaktır.

Hayata geçirilen ulaştırma ve haberleşme projelerimizin bulundukları noktalarda çok kısa sürede sosyal ve ekonomik gelişimi ateşlediği, fabrikaların, eğitim kurumlarının, yeni işyerlerinin kurulmasına zemin hazırladığını görüyoruz. Halkımıza istihdam imkanları sağlayan bu gelişmeler, o illerde kişi başına düşen gelirin somut olarak artışına yansımakta, yaşam kalitesini her yönüyle artırmaktadır. İnşası sırasında kimi zaman muhalif görüşlerce gerekliliği sorgulanan projelerimiz, çok kısa bir süre içinde bütünsel kalkınmanın vazgeçilmez unsurları haline gelmekte ve kazandırdıkları nedeniyle her kesim tarafından benimsenmektedir.

Türkiye'de son 10 yılda ulaştırma projelerine ayrılan ödenek hemen her yıl artış göstermektedir. Bu eğilim, söz konusu gelişmekte olan ülke konumu ve ülkemizle ilgili vizyonumuz nedeniyle devam edecek. Bakanlığımız ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar, hükümetin toplam yatırım bütçesinden, 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında yüzde 31 ile en büyük payı almaktadır. Bu yılın yatırım programında Bakanlığımız ile bağlı, ilgili, ilişkili kurumlarımızın toplam 462 projesi olup, bunların toplam proje tutarı ise 715.5 milyar lira değerindedir. Görüldüğü üzere ülkemizde altyapı kurulum süreci yoğun bir şekilde devam etmektedir."