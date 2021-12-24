Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin havalimanı sayısı gelecek yıl 61'e çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu anda 56 havalimanının yoğun bir şekilde işletildiğini belirterek, "Bunların üzerine önümüzdeki yıl 5 tane daha havalimanı ekleyeceğiz, 61'e çıkartacağız" dedi.

Karaismailoğlu, Platin Global 100 Ödülleri 2021 programında yaptığı konuşmada, ulaşım ve altyapı projelerinin ülke ekonomisinin yanı sıra istihdam, ticaret, turizm, tarım ve diğer alanlara sağladığı katkılardan bahsetti.

Son 19 yılda Türkiye'de ulaşım, altyapı ve haberleşme alanlarında çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını dile getiren Karaismailoğlu, bu süreçte çok iyi planlanmış yatırımların hayata geçtiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ülkemizde sadece bakanlığımız 1 trilyon 150 milyar liralık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptı. Bunların önemli bir kısmını yüzde 80'ini genel bütçeden, devlet bütçesinden karşıladık" diye konuştu.

"Yapımı devam eden 4 bin kilometrelik hızlı tren projemiz var"

Bu projelere ilişkin detaylar veren, kara yolu, demir yolu ve hava yolu yatırımlarından bahseden Karaismailoğlu, denizcilik, haberleşme ve uzay yatırımlarının art arda geldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, küresel salgın sürecinde dahi yatırımlarına ara vermediklerini belirterek, Türkiye'nin hayata geçirdiği bölünmüş yol ve otoyollar sayesinde trafik kazalarında ve yoğunluğunda azalma, karbon emisyon salımında düşüş yaşandığını, projelerin zaman ve yakıttan ciddi tasarruf sağladığını anlattı.

AKP hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hava yolunun halkın yolu olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Aynı şekilde demir yollarının komplesini yeniden elden geçirdik. Ülkemiz daha yakın zamanlarda yüksek hızlı tren konforuyla tanıştı. Şu anda yapımı devam eden 4 bin kilometrelik hızlı tren projemiz var. Bu hızlı trenlerde hem yük hem de yolcu taşınacak" ifadelerini kullandı.

Havalimanı yatırımlarına değinen Karaismailoğlu, "Şu anda 56 havalimanı yoğun bir şekilde işletiliyor. Bunların üzerine önümüzdeki yıl 5 tane daha havalimanı ekleyeceğiz, 61'e çıkartacağız" dedi.

"Kamu-özel iş birliğiyle 37,5 milyar dolarlık proje hayata geçirdik"

Bakan Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen projelerden bahsederek, bu sistem sayesinde söz konusu mega projelerin devletin kasasından bir kuruş dahi çıkmadan hayata geçirildiğini söyledi.

Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi projelerin sağladığı katkıları anlatan Karaismailoğlu, kısa sürede hizmete alınan bu projelerin işletme süresince devletten herhangi bir masraf çıkmadığını, garanti edilen yolcu sayısı aşıldığında gelir paylaşımı olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliğiyle 19 yılda 38 projede, 37,5 milyar dolarlık proje hayata geçirdiklerini belirterek, bu projelerin hepsinin kamuya açık ihalelerle, birden fazla firmanın verdiği teklifle kazanıldığını aktardı.

Ekonomik değeri sıfır olan bir alanı İstanbul Havalimanı ile ekonomiye kazandırdıklarını, şu anda 200 bine yakın kişiye istihdam sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Devletten bir kuruş çıkmadan böyle büyük bir mega yapıyı ülke ekonomisine kazandırıyorsunuz. İşletme süresi boyunca 22 milyar avroluk kira geliri sağlanacak. Ayrıca garanti etmiş olduğunuz yolcu sayısını geçtiği için ilk yıl, 2019'da, 22 milyon avroluk devlete ekstra bir gelir sağlandı" açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, gerek direkt bakanlık gerekse kamu-özel iş birliğiyle çok kıymetli projelerin yapıldığını belirterek, bu projelerin ülke ekonomisine ve vatandaşlara sağladığı kolaylıklardan bahsetti.

Bu projelere yönelik zaman zaman yapılan eleştirilere değinen Karaismailoğlu, "Bu gelişim ve değişim süreci devam edecek. Muhalefet etmek vatanına, milletine yapılan hizmete düşmanlık yapmak değildir. Bakanlık olarak vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri var" diye konuştu. (AA)