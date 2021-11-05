Bakan Karaismailoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması: Almadık, kiralamadık, Cumhurbaşkanlığı hibe etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, “Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı’nca bir adet makam aracı hibe edilmiş olup, Bakanlığımızca kiralanan veya satın alınan makam aracı bulunmamaktadır.” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda kullanılan makam aracı, makam şoförü sayısı ve bunların maliyetine ilişkin sorular sordu.

Bakan Karaismailoğlu, Tanrıkulu’nun önergesinde verdiği yanıtta, "Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı’nca 1 adet makam aracı hibe edilmiş olup, Bakanlığımızca kiralanan veya satın alınan makam aracı bulunmamaktadır. Makam aracında makam şoförü olarak bir personel çalışmaktadır.” dedi. (ANKA)