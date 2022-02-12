Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘hızlı tren hattı’ yanıtı: Niyetleri belli, çamur at izi kalsın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaretiyle devam etti. Ziyaretinin ardından Heykel’deki tarihi belediye binasında AKP Bursa milletvekilleriyle istişare toplantısı yapan Karaismailoğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnafla sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra AKP Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vererek, "Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor. Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisi genel başkanının ısrarla tekrarlanan yalanları ile muhatap olduk"

"Ana muhalefet partisi genel başkanının, Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalanları ile muhatap olduk. Niyetleri belli; çamur at izi kalsın. Bugün gerçekleştirdiğimiz saha incelemelerinde yeniden gerekli açıklamaları yaptık.

Eski güzergah toplam 106 kilometredir. 2020 yılında yapılan ikinci ihaleye ise 95 kilometre uzunluğundaki Balıkesir-Bursa arasının altyapı ve üstyapı işleri eklenmiştir. Yani, ikinci ihaleye konu toplam uzunluk 201 kilometredir."

"Yüzleri kızarmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar"

"Öte yandan, 7 yüksek hızlı tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır. Bunlar bu basit yalanlarla ortaya çıkıp, yüzleri kızarmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor.

Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor. Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Bursalılar olarak sizlerden ricam bu gerçekleri sizlerin de en doğru ve etkili şekilde anlatması. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır."