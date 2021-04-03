Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Ekosistemi bozacak bir şey yok, 2021'de önemli gelişmeler olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Kanal İstanbul projesine ilişkin "Ekosistemi bozacak bir şey yok. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" dedi.

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün otomobilde sorulanı yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, "Trafik sıkıntısına sonuç için trafik modelleri tartışılıyor. 1990'da tartışılıyordu. 1995'ten sonra yatırımlar yapılınca trafik durulmuştu. Değişken modeller var. İstanbul'da yapılması gereken işler var. Kalan metroların bitirilmesi, kavşakların bitirilmesi, sinyalizasyonun iyileştirilmesi lazım. Aktif ekibin orada çalışması lazım. Altyapıyı iyi kurmak ve geliştirmek için çalışmak lazım" açıklamasını yaptı.

Muhalefetin çevreye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi hakkında da konuşan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Ekosistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" dedi.

Köprü ve otoyol ücretleri hakkında konuşan Karaismailoğlu, "Bu bir finansal model aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlerine bakıyoruz. Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz. Kalıcı ve güvenli projeler, akıllı projeler. Avrasya Tüneli yolu çok kısaltıyor" ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, "Özkaynaklarımızla yaptığımız projeler yine halkın cebinden çıkıyor. Bu projeler halkın hizmetinde olacak projeler. Avrasya Tüneli'nden günde 50 bin araç geçiyor. Avrasya olmasaydı 15 Temmuz ya da FSM Köprüsü'nden geçeceklerdi. Zaman ve yakıt maliyetine baktığımızda bu projeler çok değerli. Bu projeler sonunda devlete kalacak" diye konuştu.