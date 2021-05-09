Bakan Karaismailoğlu'ndan İşkencedere açıklaması: Bunu yapanlar devlet düşmanıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında Rize İşkencedere’de köylülerin yapımına karşı mücadele ettiği taşocağı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karaismailoğlu, yöre halkının proje için ikna olduğunu ancak marjinal grupların eylemi sürdürdüğünü ileri sürdü.

Karaismailoğlu, İşkencedere’de yapılacak lojistik liman projesi kapsamında bölgeden sadece taş alınacağını, zarar gören ağaçların yerine 10 katının dikileceğini ileri sürerek halkının ikna olduğunu, marjinal grupların ise eylemi sürdürdüğünü söyledi. “70 yıllık taşocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil” diyen Karaismailoğlu, “Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır” ifadelerini kullandı. Derelerin kurumasına ve vadinin tahrip edilmesine karşı 18 gündür direnen köylüler ise Karaismailoğlu’na tepki gösterdi.

"Gelsin marjinal grup kimmiş göstersin"

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, “Vadimizi Cengiz’e kurban etmiyoruz diye bizi devlet düşmanı ilan edemezsin” diyen köylülerden Güngör Baş, “Marjinal grup olduğumuzu söylüyor. Gelsin marjinal grup kimmiş göstersin. Bu toprakların sahibi Ayşe teyze mi Havva anne mi yoksa geleceği yok olmasın isteyen gencimiz Ali mi, Mehmet mi, kimmiş marjinal grup?” diye konuştu. Köylüler sosyal medyada bir video paylaşarak, “Biz marjinal değiliz. Ağaçlarımızı katletmeyin, nefes almak istiyoruz. İkizdere dünya mirasıdır” dedi.