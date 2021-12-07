Bakan Karaismailoğlu'ndan BTK çalışanlarına zam açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zam yapılacağını duyurdu.

BTK 1. Toplu İş Sözleşmesi ve Ek Sözleşme imza töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak” dedi.

Anlaşma sağlandıktan sonra konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün ikinci ek protokol BTK bünyesinde hizmet veren işçi kardeşlerimizin sosyal haklarını iyileştirmesini içeriyor. Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik. Bakanlık olarak sahip olduğumuz bu tutumu, bakanlığımız bünyesinde çalışan tüm işçi kardeşlerimiz de bu yenilediğimiz anlaşmalarla gösterdik. Bakanlığımız imza attığı toplu iş sözleşmeleri sosyal devlet anlayışımızın güzel bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Bakan, devamında, "Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de pandemiyle mücadelede yoğun bi dönem geçirdi Son iki yılda dünya ekonomileri küçülürken biz aldığımız tedbirler ile hızlı ve yerinde müdahalelerle ekonominin şartlarını hep çevirdik. Bunun en güzel göstergesi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde 21.7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 7.4 oranında gerçekleşen ekonomik büyümemizdir. Bu oranlarla dünyanın ilk ülkeleri arasında yer aldık. Bu aynı zamanda Türk işçisinin kurumlarına, hükümetlerimize ve ülkemize olan güvenin bir tezahürüdür. Bakanlık olarak bu oranları bu oranları geliştirmek yeni Türkiye’nin büyümesiyle artacak refahın her hanemize ulaşması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" sözlerini kaydetti.