Bakan Karaismailoğlu: Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız

Muhalefete yüklenen Karaismailoğlu, "Baktılar bizimle baş edemiyorlar. Bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit etmeye başladılar. Yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak bu projelere engel olacaklarını sandılar. Türlü bahanelerle yatırımlarımızın önünü kesmeye çalıştılar. Onlar bizi izlemeye devam etsinler. Bizim her alanda yerli ve millî hamlelerimiz hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı. Yarın sabah fırlatılacak olan Türksat 5B’nin gönderilme aşamasından önce açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, Mavi Vatanda olduğu gibi Uzay Vatanda da Türkiye’nin yoluna devam edeceğini belirtti. "Akıllı, çevreci ve kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırımlarımı artırıyoruz"

Üretilen her projenin milletin rahatlığının, yaşam kalitesinin artmasına ve bütünsel bir kalkınma için gerçekleştirildiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Haberleşme alanının yanı sıra Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu sektörlerimizde yaptığımız yeni ve etkin atılımlarımız sayesinde ülkemizin ulaşım ve altyapıda çağ atlamasına vesile olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Belirlediğimiz akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi artırıyoruz. Yollarımızı daha güvenli ve konforlu hâle getirdik. Ülkemizin zor coğrafi koşullarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aştık, aşıyoruz" dedi.

"Ana vatanda, mavi vatanda, uzay vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz”

Mavi Vatan'a da vurgu yapan Karaismailoğlu, "Mavi Vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için imkânlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. Son olarak söz sahibi olacağımız bir yer daha var ‘Uzay Vatan’. Yaşadığımız heyecan ve coşku kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bugün Uzay Vatan’da söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Uzay Vatan için attığımız bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki Ana Vatan da, Mavi Vatan da, Uzay Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.