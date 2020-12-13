Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul bir dünya projesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Lojistik Masterplanı kapsamında Kanal İstanbul projesini gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul bu planın en önemli yapıtaşıdır. İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak. Kanal İstanbul bir Dünya projesidir. İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuşan Bakan Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Van-Hakkari Yolu, Cizre-Şırnak Yolu (Cudi Dağı Tünelleri), Botan Çayı-Beğendik Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kömürhan Köprüsü gibi dünya çapında eserlerin Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında üretilen çok büyük ve önemli projelere 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerini belirtti.

Projelerden bahsetti

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığının bugüne kadar yaptığı ve devam eden projelerden bahsederek şöyle dedi:

"Toplam 215 milyar TL'lik Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 86'sı tamamlandı. Tamamlanan tüm projelerimizin yüzde 18'i Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde hayata geçirdik. Şu anda devam eden Yatırım portföyümüzde 463 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 640 milyar TL. Bunda yaklaşık 264 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladık. Ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmalarımız sürerken; yaklaşık 700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkânlarından faydalanıyor. 2003-2019 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 386 milyar dolar ve üretime 818,8 milyar dolarlık etkisi oldu. Bu yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 703 bin kişi olarak gerçekleşti. Demiryollarında ilk defa tasarımları millî olan çeken ve çekilen araçları üretmeye başladık."

Salgın sürecinde taşımacılık

2020'de salgına rağmen demiryolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Uluslararası taşımacılıkta Bakü-Tiflis-Kars hattında yüzde 116 artış, İran hattında yüzde 63 artış ve Avrupa hattında yüzde 15 artış bekliyoruz. Marmaray'ı yaptık, Pekin-Londra arasını kesintisiz demiryolu ağıyla bağladık. Asya-Avrupa arasındaki ticaret yollarına alternatif olduk" dedi.

Çin treni

4 Aralık tarihinde İlk blok ihracat trenini İstanbul'dan Çin'e uğurladıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Trenimiz, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Avrupa'dan Marmaray'ı kullanarak Çin'e giden ilk ihracat treni olarak tarihe geçti. Ülkemiz sınırları içerisinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Bugün ise yolculuğuna Kazakistan-Shalkara'dan devam ediyor. Toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek trenimiz Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve son olarak Çin'in Xi'an şehrine ulaşarak yurt dışı parkurunu tamamlayarak kesintisiz bir şekilde, Çerkezköy’den Xi'an'a ulaşmış olacak. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolunun yıllık 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesini 2024 yılı sonunda 3 milyon yolcuya ve 20 milyon ton yük taşımaya yükseltmeyi hedefliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yapımı devam eden 3 bin 872 kilometrelik hattın, 3 bin 515 kilometresi Hızlı Tren ve 357 kilometresi ise konvansiyonel hatlardan oluşuyor. Kırıkkale-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. En kısa sürede hizmete almak için yoğun çabalarımız sürüyor."

Hızlı tren hattı

Ankara-İzmir Hızlı Tren hattının, altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 13 fiziksel ilerleme sağladık. 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesiminin ise ihale çalışmaları devam ediyor. Ankara-İstanbul YHT hattına entegre olacak Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattında çalışmalarımız devam ediyor. Konya-Karaman arasını işletmeciliğe açıyoruz. Karaman-Ulukışla arasında ise altyapı yapım çalışmalarında yüzde 66 fiziki ilerleme sağladık. Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Divriği-Kars demiryolu projesi tamamlandığında yılda 6,5 milyon ton olan yük kapasitesi 20 milyon tona yükselecek" dedi.

Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas (Kalın) projesini tamamladıklarını bildiren Bakan, "Hattın açılışı 1 Kasım günü Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı" dedi.

37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Havalimanı arasını 2021 Mayıs'ında, Gayrettepe-Havalimanı arasını ise Aralık 2021'de hizmete açmayı hedefliyoruz. Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu. Bu hattı da 2022'nin ilk yarısında açmayı hedefliyoruz. Kadıköy-Kartal-Kaynarca Raylı Sistem Hattı'nı 7,4 km uzunluktaki hatla Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2021 yılı sonunda bağlayacağız" bilgisini paylaştı.

"Hastaneye yol yapmak, metro yapmak herkese nasip olmaz"

Hastane, yol ve metro yapmanın herkese nasip olmayacağını vurgulayan Bakan, "Bakanlığımız, şehirlerimizin kent içi ulaşım problemlerini çözme yolunda daha bir çok adım atıyor. Ankara'da; Kocaeli'de, Kayseri'de, Bursa'da Gaziantep'te raylı sistem çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

2020 yılı içinde, bu zamana kadar, 42 kilometre uzunluğunda 282 adet köprü ve viyadük yapımını da tamamladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Marmara Otoyol Ringini tamamlıyoruz. Avrasya'nın lokomotifi Marmara bölgesinin itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu olacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "321 kilometresi trafiğe açılan Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık 2020 tarihinde işletmeye açıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kanal İstanbul

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Türkiye Lojistik Masterplanı kapsamında Kanal İstanbul projesini gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul bu planın en önemli yapıtaşıdır. İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal istanbul bir Dünya projesidir. İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde; Türkiye, bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır" dedi.

CHP'ye tepki

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bakanlığının icraatlarını anlatırken verdiği rakamlara, muhalefet itiraz etti. Rakamların doğru olmadığını söyleyen CHP'li milletvekillerine Bakan Karaismailoğlu, "Yalan konuşuyorsunuz" diye tepki gösterdi. Tartışma karşılıklı olarak kısa bir süre devam etti.

DHA