Bakan Karaismailoğlu İBB'yi eleştirdi: Milletimiz İstanbul'daki beceriksizliği izliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın tamamlanan tünel kazılarının töreninde İBB'yi eleştirerek "İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın tamamlanan tünel kazılarının törenine katıldı. Törende konuşan Karaismailoğlu "Şu anda İBB'nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var. Daha önce başlanmış hatlar. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını, İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldığımız Başakşehir Metrokent - Çam ve Sakura Şehir hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattını bu yaz bitmeden hizmete açacağız. İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni Bağcılar'da düzenlendi. Törene gelen Bakan Adil Karaismailoğlu kazı alanında incelemelerde bulundu, kendisine AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. İncelemelerin ardından Bakan Karaismailoğlu konuşma yaptı.

Karaismailoğlu, süren çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

"İstanbul'da raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak"

"Bakanlık olarak ülke çapında 14 projede toplam 185 km uzunluğunda kentiçi raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın da dâhil olduğu tam 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergâhta İstanbul'da metro çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir gururla milletimizin hizmetine sunduğumuz asrın en önemli projesi Marmaray ile Levent-Hisarüstü Metrosu Toplam uzunluğu 80 kilometredir. İstanbul'da yapımı devam eden metro projelerimiz de tamamlandığında, 263 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağı, 366,3 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul'da raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak. Bir arada olduğumuz, tünel kazı çalışmaları tamamlanan Bakırköy- Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğunda… Hattımız, Bakırköy Sahil (İDO) - Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani olmak üzere 7 istasyonu katederek mevcut Bağcılar Kirazlı İstasyonu'nda son bulmaktadır. Kayaşehir-Bakırköy Sahil İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Başakşehir (Metrokent)-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakikaya inecek. Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle yüzde 70'e ulaştı."

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek devam ederken şunları söyledi:

"Milletimiz gerekli yanıtı sandıkta verecektir"

"Şu anda İBB'nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var. Daha önce başlanmış hatlar, önceki dönemimizde başlattığımız projeler... Yerel yönetimlerin en önemli görevi vatandaşına güvenli, konforlu, ekonomik bir toplu ulaşım sistemi sunmaktır. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bizler ise 2023 yılına kadar İstanbul'da devam eden 103 kilometre metro inşaatının tamamını bitirip İstanbullular'ın hizmetine sunacağız. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını, İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldığımız Başakşehir metrokent - Çam ve Sakura Şehir hastanesi - Kayaşehir Metro Hattını, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattını bu yaz bitmeden hizmete açacağız. İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir."