Bakan Karaismailoğlu'dan Scooter'lara düzenleme sinyali: Vergi veriyorum demekle olmuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, büyükşehirlerde kullanımı gün geçtikçe artan Scooter’lar için bir düzenlemenin yolda olduğunu söyledi. Hürriyet’in haberine göre Bakan Karaismailoğlu, “Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor” dedi. Bakan Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Son dönemde scooter kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var."

Karaismailoğlu, bisikleti özendirmek için yeni yatırım ve teşvikler devam edeceğini belirterek, “Teşvik modellerinde yeni uygulamalara da gidilebilir. İnsanların daha fazla bisiklet kullanması şehirlere büyük fayda sağlıyor” diye konuştu