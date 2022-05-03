Bakan Karaismailoğlu: Bizler çalıştıkça muhalefet partileri komplekse kapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı incelemelerinin ardından geldiği Trabzon’da AKP Trabzon il teşkilatı bayramlaşma programına katıldı, partililerle bayramlaştı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, lig şampiyonu Trabzonspor’u kutladı.

Türksat 6A’yı Cumhuriyetin 100’üncü yılında uzaya göndereceklerini duyuran Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Uydumuz Türksat 6A’yı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında uzaya göndereceğiz"

"Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde; ülkemizin bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık.

Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, tam 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye uzattık. 30 Nisan Cuma günü Trabzon Havalimanı da 87 uçuş 10 bin 557 yolcuya ev sahipliği yaparak son 2 yılın rekorunu kırdı. Mavi Vatan’da da söz sahibiyiz.

Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez ilkesi ile uydu-uzay çalışmalarımızı hızlandırdık. Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik.

Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında uzaya göndereceğiz. Siber alanda ciddi büyümeler gerçekleştirdik."

“MUHALEFET PARTİLERİ KOMPLEKSE KAPILIYOR”

Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler çalıştıkça, bizler ürettikçe, bizler irade ortaya koydukça; muhalefet partileri komplekse kapılıyor. O komplekslerini kapatmak için de kibirlerini kabartıyorlar. Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var.

Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar, ancak iftira atarlar. Onlar iftira atmaya, projeleri karalamaya devam etsin. Bizler milletimizle Türkiye’yi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." (DHA)