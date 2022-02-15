Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine 8,1 milyar lira katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığını, tünelin ülke ekonomisine katkısının toplam 8,1 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin, bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

2016'da açılan tünelden, 5 yılda 79 milyon aracın geçtiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre; tünel kullanıcılarına bir saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağlıyor. Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı" dedi.

"5 yılda 50 bin ton emisyon azalımı gerçekleşti"

Bakan Karaismailoğlu, yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerini, Avrasya Tüneli'nin 2021'deki elektrik tüketiminin tamamının geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını belirterek, "Türkiye'de ilk kez Avrasya Tüneli'nde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi, 2021 yılında İnşaat ve Mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer Dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak'tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini anımsattı