Bakan Karaismailoğlu: 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız

Yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin Bakım ve İşletme Şefliği’ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde yolların tamamına yakınının trafiğe açık olduğunu belirterek, “11 bin araç ve ekipman ile 13 bin çalışanla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ama bütün tedbirlerimizi aldık” dedi.

Bolu’da geçen hafta başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı sebebiyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişi, sabah saatlerinde kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği’ni ziyaret etti. Karayolları yetkililerinden çalışmalar ve yolların durumuyla ilgili bilgiler alan Karaismailoğlu, daha sonra açıklama yaptı. Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Yol ağımızın tamamı aktif halde çalışıyor"

“11 bin araç ve ekipman ile 13 bin çalışanla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü’müz Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyor. Yol ağımızın tamamına yakını şu anda aktif halde çalışıyor. Bütün Türkiye genelindeki yol ağını açık tutabilmek için 11 bin tane araç ve ekipman ile 13 bin tane çalışma arkadaşımız ile birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Son günlerde ülkemizdeki bu iklim koşulları, son yıllarda yaşamadığımız bir şey. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı."

"Trafikte hiçbir sıkıntı yoktur"

"Ankara-İstanbul arasında ulaşım güvenli şekilde sağlanıyor. Özellikle dün akşam itibariyle İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Tabii Bolu Dağı'nda arkadaşlarımız son 48 saattir adeta hiç uyumadan vatandaşımızın emniyetli ulaşımı için yoğun bir mücadele vermekteler. Dün akşam saatlerinde D-100 ve TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı. Bu yüzden özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolu kapatmamız gerekiyordu. Bolu Valiliği ve Düzce Valiliği bazı yolcularımızı misafir ettiler. O yüzden sabah D-100 sabah 06:00 civarında, TEM Otoyolu ise saat 09:00 itibariyle tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibariyle Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Herhangi bir trafikte hiçbir sıkıntı yoktur."

"2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız"

"2 gün daha sıkıntılı süreç yaşayabileceğiz. Yine Bolu'da da 500'e yakın çalışma arkadaşımız 100'ün üzerinde araç ve ekipman ile güvenli ulaşım için, yolları açık tutmak için yoğun bir çaba harcıyorlar. Söylediğim gibi 48 saattir bütün çalışma arkadaşlarımız çok yoğun bir mücadele veriyor. Dün akşam özellikle emniyet, jandarma, AFAD ve Kızılay da burada çok önemli bir mücadele verdiler. Burada yolda kalanlara ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladılar. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. İnşallah gece yarısı yine olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışmaya devam edecekler. Ama Türkiye genelinde yüzde 99, tamamına yakın kısmında trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için bütün birimlerimizle beraber büyük bir özveri ile çalışmaya devam edecektir. 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ama bütün tedbirlerimizi aldık.”