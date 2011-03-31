-BAKAN KAHRAMAN: ''KARARNAME DAVALARA MÜDAHALE DEĞİL'' ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, ''Kararname kesinlikle yapılan soruşturmaya, yürütülmekte olan davalara müdahale niteliğinde olmayıp bu arkadaşlarımızın performanslarının da değerlendirilerek üst göreve atanmalarıdır'' dedi. Kahraman, Yargıtay ve Danıştaya yeni seçilen üyelerin mazbata töreninden ayrılırken, gazetecilerin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesine ilişkin sorularını yanıtladı. Ahmet Kahraman, HSYK 1. Dairesinin rutin bir işlemi tesis ettiğini, yıllardır birçok kararnameyle ilgili atamalar yapıldığını, bölge adliye mahkemelerinin kurulması nedeniyle birçok ilde başsavcılıkların boşaldığını anımsattı. Bu illerin başsavcılıklarının boşluğunun uzun süre devam etmesinin sakıncaları gözönüne alınarak, atamaların tamamlandığını söyleyen Kahraman, şöyle devam etti: ''İstanbul'da CMK 250. maddeyle görevli olan 3 arkadaşımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Kararname kesinlikle yapılan soruşturmaya, yürütülmekte olan davalara müdahale niteliğinde olmayıp bu arkadaşlarımızın performanslarının da değerlendirilerek üst göreve atanmalarıdır. 'Ergenekon' soruşturmasıyla ilgili bugüne kadar 7 Cumhuriyet savcısı arkadaşımız görev almıştı. Bunlardan 2'sinin şu anda 'Ergenekon' soruşturmasıyla görevleri sona erdirilmiş ama içlerinde yine Fikret Seçen arkadaşımız Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmiştir, görevinin başındadır. Bu bağlamda zaten büyük ölçüde sanıyorum bize yansıdığı kadarıyla, kamuoyundan bildiğimiz kadarıyla soruşturma tamamlanmış davaları görülmeye başlanmıştır. Arkadaşlarımız kaldığı yerden devam edeceklerdir. Davalar, soruşturmalar, kişilerle, hakim savcıların şahıslarıyla kaim değildir. Bugüne kadar bu arkadaşlarımız birçok yerlerde görev yaptılar başarıyla. Bundan sonra da başta Zekeriya Öz olmak üzere Ercan bey de Fikret bey de birlikte yargıya hizmet edecekler.'' İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu da anımsatan Kahraman, ''Bu çok önemli ve hayli ağır bir görevdir. Biz onun ekibiyle çalışmasını, başarısının artmasını da hedefleyerek, yanında birlikte çalıştığı arkadaşlarını görevlendirdik. Bunda başka bir maksat yoktur'' diye konuştu.