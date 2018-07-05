Bakan İsmet Yılmaz, Eylül'ün babasını ziyaret etti

Mustafa TURAPOĞLU/POLATLI (Ankara), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara\'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara\'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara\'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Polatlı\'nın Uzunbeyli Mahallesi\'ne gelen Bakan İsmet Yılmaz\'ı, Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ile aile yakınları karşıladı. Bakan Yılmaz daha sonra taziye çadırına geçerek baba İbrahim Yağlıkara\'ya başsağlığında bulundu. Ardından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Ateşin düştüğü yeri yaktığını söyleyen Bakan Yılmaz, \"Ne söylesek bu ateşin etkisini ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Biraz önce hocamızın okuduğu ayette \'Allah sabredenlerle beraberdir\'. Acı büyük, kalplerine sükûnet vermesini diliyoruz. İnsan mukaddesatı olandır. Eğer bu yoksa insan diyebilmek de mümkün değildir. Bu olayın bir daha olmaması için herkesin kendi üzerine düşen, eğitimde, okulda, ailede ve çevrede mutlaka yapılması gerekenler vardır, bu yüzden bir daha bu olayların yaşanmaması için söz söyleme hakkı olanların mutlaka söyleyeceklerini dikkate alarak, gerek hükümet olarak gerek Meclis olaraktan biz üzerimize düşeni yapacağız. Herkes bu olayın kendi evladına olduğu zaman ne tepki göstermesi gerekiyorsa işte tam da o tepki en doğru tepkidir. Biz ailemizin acısını paylaşıyoruz\" dedi.

\"Bu bir cinnet halidir, aklı başında olan normal bir insanın yapabileceği bir husus değildir\" ifadelerini kullanan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Köy geniş bir ailedir. Dolayısıyla bu geniş ailede herkes birbirini tanır. Daha çok güvende emin yerlerde birbirinin hakkını korur ve gözetir. Dışarı çıktığınız zaman çocuğunuzu komşunuza emanet edersiniz. İnşallah bir daha bu cinnet halinin olmaması için herkesin yapması gerekenler var. Bir Eylül\'ü kaybettik, bir başka Eylül\'ü kaybetmeyelim.\"



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