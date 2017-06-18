Bakan Işık'tan kışladaki zehirlenmelerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da kışladaki zehirlenmelere ilişkin açıklama yaptı.

Yemek yemediği hale etkilenenler olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tüm ihtimallerin hesaba katıldığını açıkladı. Yemek pişirme işinin sonlandırıldığını belirten Işık, hazır yemek paketi uygulamasına geçildiğini belirterek firmanın sözleşmesinin de feshedildiğini söyledi.

TBMM'de konuya ilişkin konuşan Işık, zehirlenmelerin nedenine ilişkin, "Son günlerde bölgede depremler var, acaba yeraltı sularından buraya karışma mı var buna bakacağız, altyapımızda sorun var mı hemen değerlendireceğiz" dedi.

"Hayati tehlikesi olan yok"

Şikayeti olan askerlerin hastaneler sevk edildiğini aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk muayeneleri ve müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı. Hastenelere sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlada da 40 askerimiz tedbir amaçlı müşahade altında.”

Fikri Işık, bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanlarının olduğunu belirterek, "Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece 'çorba içtim ve cacık yedim' şikayetiyle gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının 'hepsini yedim' diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla tüm bu ifadelere dikkatlice bakıyoruz ve bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa, almanın gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.