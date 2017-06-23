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Bakan Işık'tan bedelli askerlik açıklaması

PKK ile mücadele sürüyor, IŞİD ile mücadele var

23 Haziran 2017 13:56

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik tartışmalarına katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Işık, "Bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Bakan Işık, "Bakın, Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele sürüyor, IŞİD ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işıkbedelli askerlikPKKIŞİD

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