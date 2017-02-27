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“Bakan Işık’ın konvoyu ilerlerken ateş açıldı” iddiası

Polis, şüphelileri arıyor

27 Şubat 2017 00:30

Kocaeli'de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyu ilerlerken ateş açıldığı iddiası üzerine polis harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden Derince'ye doğru giderken konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer ateş açıldığını iddia edince polis harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dilovası'daki programdan sonra Derince'ye gitmek üzere yola çıktı. Bakan Fikri Işık'ın bulunduğu konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer polisi arayarak Hereke mevkiinde silah sesi duyduklarını haber verdi.

Polis ihbarla harekete geçti. Ateş açıldığı iddia edilen 41 plakalı beyaz renkli İzmit istikametine giden aracın peşine düşüldü. Düğün konvoyundan ateş açıldığını tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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