Bakan Işık: Yerli otoda hayırlı bir imza attık

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Yerli otomobille ilgili olarak "çok hayırlı bir imza attıklarını, yerli otomobilin üretimi konusunda basına daha sonra açıklama yapılacağını" söyledi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odasının (YTSO) Altınova ilçesindeki otelde düzenlediği yemeğe katılan Işık, Türkiye'nin kendi otomobilini üreteceğine dikkati çekti ve 2020'den önce yerli otomobil markasının yollarda olacağını anlattı.



Yerli otomobille ilgili dün çok hayırlı bir imza attıklarını aktaran Işık, nasıl yapılacağı konusunu basınla paylaşacakları bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı projeyi eleştiren Işık, şöyle konuştu:

"Son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu, desteksiz atıyor ama hiç kimse de 'Ya arkadaş, ne yapıyorsun?' diye sormuyor. 'Anadolu'nun ortasında şehir kuracağım' diyor. 1950'lerde kalmış bir mantık. 'Efendim, şu kadar insan çalışacak, şöyle, böyle olacak.' Ya sen onu bırak. Dünya kümelenmeye gidiyor. Artık üretim bölgeleri kümelenme mantığıyla büyüyor. Artık bu çağda 'Ben yeni şehir kuracağım' demenin akılla, mantıkla uzaktan, yakından alakası yok. Bu, eski dünyanın projesi.

Yeni dünyada, şu son dönemde, 'Şehir kuracağım' diyip... Böyle bir şey gördünüz mü? Ama kimseden çıt çıkmıyor. Sen onu yapana kadar gel, Ak Parti'nin büyük üretim bölgeleri projesine destek ver."

Işık, CHP İlçe Başkanı'nın Filyos Projesi'ni mahkemede iptal ettirmeye kalkıştığını vurgulayarak, hükümetin üretimle ilgili projelerinin mahkemeye götürüldüğünü söyledi.

Işık, şu değerlendirmede bulundu:

"Nükleer santrali, 3. köprüyü, onu, bunu mahkemeye götür. Ondan sonra kalkacağım, 'Ben Anadolu'nun ortasında şehir kuracağım.' Tabii reklamcı, Amerika'dan olunca, mantıklı olup olmadığına bakmıyor. İddialı konuşuyor, desteksiz atıyor ama bu kadar desteksiz atmanın bedeli olması lazım."