Bakan Işık: Kürtlere karşı en fazla cinayeti işleyen örgüt PYD'dir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "PYD'nin, Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği de çok büyük bir yalandır. Şu anda Suriye'de Kürtlere karşı en fazla cinayeti işleyen örgüt PYD'dir" iddiasında bulundu. "Kendi anlayışında olmayan ve kendi emir komutasına girmeyen bütün Kürt unsurlarına yönelik düşmanca tavrı sergileyen, zaman zaman onları öldüren, ortadan kaldıran bir örgüt PYD" diyen Işık, "Bunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor çünkü Türkiye'nin tavrı Kürtlere karşı değildir" ifadesini kullandı.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Işık, "PYD'nin bir terör örgütü olduğunu, bunda kendilerinin tereddüdünün olmadığını" söyledi.

Işık, "PYD'nin, Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği de çok büyük bir yalandır. Şu anda Suriye'de Kürtlere karşı en fazla cinayeti işleyen örgüt PYD'dir. Kendi anlayışında olmayan ve kendi emir komutasına girmeyen bütün Kürt unsurlarına yönelik düşmanca tavrı sergileyen, zaman zaman onları öldüren, ortadan kaldıran bir örgüt PYD. Bunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor çünkü Türkiye'nin tavrı Kürtlere karşı değildir." diye konuştu.

"Artık onlar da Münbiç'ten

çıkarılacaklarını anladıkları için..."

Bakan Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"PYD'nin Kürtleri özellikle temsil etmediğini vurguladıktan sonra, bölgede bir egemenlik alanı oluşturma gayretinin de farkındayız. Zaman zaman buna yönelik bazı cüretlerde bulunduğunu da biliyoruz ama bu cürette bulunduğu her an, tepelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) o öldürücü darbesi iniyor. Daha önce Afrin'den doğuya doğru ve Münbiç'ten batıya doğru ilerlemeye kalktıktan sonra ilerlemeye kalktıklarında operasyonun nasıl yapıldığını ve 200'ün üzerinde PYD militanının, teröristinin nasıl etkisiz hale getirildiğini biliyorsunuz. O harekattan sonra doğrusu Türk askerine yönelik çok fazla bir hamle yapmadılar. Çünkü yaparsalar nasıl bir karşılık alacaklarını çok iyi biliyorlar. Artık onlar da Münbiç'ten çıkmazlarsa çıkarılacaklarını anladıkları için DEAŞ ve rejimle anlaşarak, bölgeyi rejime bırakmak gibi bir planı devreye sokmaya başladıklarını görüyoruz. Bu noktada tabii, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bütün koalisyon güçlerinin de çok dikkatli olmaları gerektiğini, bölgede bu konunun hassas bir denge olduğunu bilmelerini bekliyoruz. Ama Türk askerine yönelik giriştikleri en ufak bir hareketin başlarına neler açacağını zannediyorum, biliyorlar."