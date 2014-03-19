Bakan Işık: Kriptolu telefonda zafiyet var

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, gazetecilerin sorularını cevapladı. Fikri Işık, TÜBİTAK’ta yapılan ilk inceleme neticesinde kriptolu telefonlarda güvenlik zafiyetine rastlandığını açıkladı. Işık yazılımı oluşturan ile sertifikayı verenin aynı kişi olmaması gerektiğini dikkat çekti. İlk incelemede güvenlik zafiyeti olduğunu ancak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Işık arkadaşlar satır satır inceliyorlar bana söyledikleri bu incelemenin en az iki ay sürebileceği yönünde” dedi. Işık bu birimde bulunan 6 kişinin ilk etapta bunların tamamın görevden alındığını belirti. Işık ancak daha sonra iki kişinin bu olaylarla ilgisi olmaması nedeniyle başka birimlere görevlendirme yapıldığını söyledi. Diğer 4 kişi ile ilgili idari ve adli soruşturmanın ise devam etti.