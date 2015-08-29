Bakan Işık: İyi ki CHP'yle koalisyon yapmamışız!

62. ve 63. hükümetlerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yeni hükümet ve erken seçimi değerlendirdiği konuşmasında "İyi ki CHP'yle koalisyon yapmamışız" dedi. CHP ile koalisyon yapmadıkları için memnun olduğunu belirten Işık, “PKK’nın canlı bombaları, CHP’de de bazı serseri mayınlar var" ifadelerini kullandı.

AKP Konya İl Teşkilatı’nın 46’ıncı İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Fikri Işık, tırmanan terör olaylarına değinirken, koalisyon çalışmaları ilgili de MHP ve CHP’yi eleştirdi. Konuşmasının ilk bölümünde asker ölümlerinin yüreklerini dağladığını belirten Işık, barış ve kardeşliğe vurgu yaparak bu milleti oluşturan tüm unsurların birbirine sıkı sıkıya kenetlenmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini savundu.

Türkiye’nin askeri operasyon kabiliyetinin çok hafife alındığını da söyleyen Işık, “Son saldırıda büyük oranda kendi milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz silah ve mühimmatı kullandık. Göktürk-2 ile Kandil’de ne yapıldığını her gün izledik. İnsansız hava araçlarımızla ANKA’mızla günlük istihbaratımızı yaptık. PKK’nın Türkiye’nin bilmediğini düşündüğü tüm hedefleri tespit ettik ve imha ettik” dedi.

'İyi ki CHP'yle koalisyon yapmadık!'

CHP ile koalisyon yapmadıkları için memnun olduğunu belirten Işık, “PKK’nın canlı bombaları, CHP’de de bazı serseri mayınlar var. Şu Mahmut Tanal denilen adama bir bakınız lütfen. Tam bir serseri mayın. Ne zaman nerede kime çarpacağı belli değil. En son Sümeyye Erdoğan kardeşimize yönelik yaptığı çirkin hareketi hepimiz, nefretle kınadık. Düşünün böyle bir parti ile Ak Parti koalisyon yaptı ve 3 gün sonra yine böyle bir serseri mayın gibi yere çarptı. Ne olacak koalisyon? O açıdan iyi ki CHP ile koalisyon yapılmamış” diye konuştu.

Bakan Işık, 7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon hükümeti kurmak istedikleri Bahçeli’nin önce seçim çağrısında bulunduğunu, ardından AKP ile koalisyona, kısa süreli seçim hükümetine, azınlık hükümetine, Meclis’in kendi iradesi ile HDP’nin içinde olmadığı bir seçim hükümetine ‘hayır’ dediğini ileri sürdü.

Bahçeli’nin ne yapmaya çalıştığını anlayamadığını söyleyen Işık, “Biliyorum adım gibi eminim sayın Bahçeli kendi de anlamadı. Sayın Bahçeli’nin bazı fantastik hesaplamaları, gizemli cümleleri var. Şimdi bu koalisyon şeylerinden bir hesap çıkarmaya çalıştı ama kendi de beceremedi, nereye varacağını da tahmin edemedi. Şimdi bir anda açıkta kaldı. Şu anda kendi tabanında bile ciddi öfke ve kızgınlık var” dedi.

Işık, “Hiç bize alanda siyaset yaparken ‘Ak Parti ile HDP beraber oldu. Koalisyon oldu. Şunu yaptı, bunu yaptı’ demesin. Anayasa her şeyi açıkça yazmış. Hem Cumhurbaşkanını Anayasa’ya sadakate çağıracaksın, hem de Anayasa’nın emri olan milletvekillerini engelleyeceksin. Senin engellemelerine rağmen ‘Bu bir devlet görevidir. Bu bir anayasa emridir’ diyen Tuğrul Türkeş’i de linç edeceksin. Bu anlaşılabilir bir şey mi?” dedi.