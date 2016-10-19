Bakan Işık: Hava unsurlarımız Musul operasyonuna katılacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk ordusunun hava güçlerinin Musul operasyonuna katılımı konusunda koalisyon güçleriyle mutabakata varıldığını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Işık, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Işık, Türkiye'nin Musul operasyonuna katılıp katılmayacağı sorusuna, "Musul operasyonuna hava unsurlarımızın katılması yönünde koalisyon güçleriyle mutabakata vardık" yanıtını verdi.

İlerleyen günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak ve Türkiye'nin de davet edildiği Musul toplantısıyla ilgili bir soru üzerine ise Işık, "Musul'daki gelişmelerde ve toplantılarda Türkiye'nin bulunması tabiidir. Türkiye olmadan Musul'un geleceğine ilişkin karar almak mümkün değil" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gün içinde AKP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Musul'un Operasyonu'na Türk jetlerinin de katıldığını belirtmişti.

Yıldırım ilerleyen saatlerde ise bu sözlerine "İcap edince olacak zaten. Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var" diyerek açıklama getirmişti.

Grup toplantısından sonra bir gazetecinin kendisine, "Grup konuşmanızdaki ifadelerinizden şu an uçaklarımız operasyonun içindeymiş gibi anlaşıldı" demesi üzerine Yıldırım, "İcap edince olacak zaten. Prensip olarak koalisyonun içinde olmasında mutabakat var" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Henüz yer almadı değil mi?" sorusu üzerine, "Oradaki operasyonların detayını bilmiyorum tabii ama önemli olan koalisyonun içinde olmak" karşılığını verdi.

Öte yandan, Musul'un IŞİD'den temizlenmesinin ardından şehirde istikrarın nasıl tesis edileceği konusunda Fransa'nın başkenti Paris'te bir toplantı düzenleneceği açıklandı.

Perşembe günü düzenlenecek toplantıya Fransa'nın yanı sıra Irak başkanlık edecek. Toplantıya davet edilen ülkeler ise ABD, Türkiye, İngiltere ve Suudi Arabistan.

Ülkeler dışişleri bakanları düzeyinde temsil edilecekler.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Zaman kaybedemeyiz. Musul özgürleştirildikten sonra ne olacak? Uzun vadeli istikrarı sağlayacak bir yönetime ihtiyaç var" diye konuştu.