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Bakan Işık askerlerle bayramlaştı

Korgeneral Gürak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Işık'a teşekkür etti

26 Haziran 2017 15:51

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığında askerlerle bayramlaştı.

Korgeneral Metin Gürak tarafından karşılanan Bakan Işık, tören mangasını selamladıktan sonra, askerlerle tek tek tokalaştı. Anı desfterini de imzalayan Işık, komutanlık bahçesinde subaylarla bir süre sohbet etti. Işık, ziyaretin anısına Korgeneral Gürak, komutanlar ve askerlerle fotoğraf çektirdi. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gürak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Işık'a teşekkür etti.

Ziyarette, Diyarbakır Valiliği görevine atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bilecik Valiliğine atanan Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işıkaskerlerle bayramlaştıRamazan bayramı

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