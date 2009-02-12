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Ekonomi

Bakan, IMF sorusunu yanıtlayamadı

TÜSİAD üyeleri Bakan Şimşek'e 'IMF ile olan pürüzleri' sordu. Bakan, 'Söylemem' dedi ve mikrofonu kapattı

12 Şubat 2009 02:00

TÜSİAD, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) katılarak, “IMF anlaşmasının bir an önce yapılması” konusunda hükümeti bir kez daha uyardı. Ancak toplantıya bu kez, TÜSİAD’ın “pürüzler” konusunda uygulanan gizliliğe tepkisi damga vurdu.

Geri çevirdi

Edinilen bilgilere göre, TÜSİAD, EKK’da “IMF anlaşmasının bir an önce yapılması” konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bu konuyla ilgili TÜSİAD üyeleri Bakan Mehmet Şimşek’e sitem ederek, anlaşmayı zora sokan pürüzlerin ne olduğunu sordu, “IMF’yle ilgili neden şeffaf davranmıyorsunuz? Bu konuları neden bize söylemiyorsunuz?” diyen TÜSİAD üyelerinin şikayeti üzerine Bakan Şimşek söz aldı. Herkes cevap beklerken Şimşek ise TÜSİAD’ın bu talebini kesin bir dille geri çevirerek, tek bir kelime ile “Söyleyemem” dedi ve mikrofonunu kapattı. Şimşek’in bu tavrı üzerine masada bir süre sessizlik oluştuğu belirtildi.

2 madde

Başbakan Erdoğan, IMF ile görüşmelerde gelinen noktayı açıklarken “Hele hele 2 madde var ki kabul etmemiz mümkün değil” demişti. Dünkü EKK toplantısında TÜSİAD, Arzuhan Doğan Yalçındağ başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle hazır bulundu.

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