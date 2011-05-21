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BAKAN GÜNEŞ: CEZAEVİ SALDIRISINDA ÖLÜ YOK ŞIRNAK (A.A)

21 Mayıs 2011 23:15

-BAKAN GÜNEŞ: CEZAEVİ SALDIRISINDA ÖLÜ YOK ŞIRNAK (A.A) - 21.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Silopi Cezaevi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren olmadığını bildirdi. Güneş, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Güneş, burada yaptığı açıklamada, daha önce Cizre ilçesinde kaymakam, Şırnak'ta ise vali olarak görev yaptığını anımsattı Bakan Güneş, bugün Silopi Cezaevi'ne yapılan saldırıya da değinerek ''Silopi Cezaevi saldırısında ölü yok. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı'' dedi. Silopi kaymakamı Bünyamin Yıldız da, Silopi Cezavi'ne yönelik silahlı saldırının terör olayı olmadığını düşündüklerini söyledi. Kaymakam Yıldız, saldırıda kullanılan 2 silahın ele geçirildiğini bildirdi. Yıldız, ''Terör olayı olmadığını düşünüyoruz. Bir binanın çatısından cezaevi avlusuna ateş açılmış. Asker ve nöbetçilere yönelik bir saldırı değil. Ateş açılması sonucu 1 mahkum yaralandı. Yaralanan mahkum Diyarbakır'a sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor'' dedi.

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