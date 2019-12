-BAKAN GÜNEŞ: HAİNLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ TUNCELİ (A.A) - 22.06.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Tunceli'de iki polisin şehit edilmesiyle ilgili olarak, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kötü niyetli insanlara, bu hainlere asla pabuç bırakmaz'' dedi. Elazığ'dan helikopterle Tunceli'nin Nazımiye ilçesine gelen Güneş, güvenlik önlemleri altında karayoluyla iki polisin şehit edildiği bölgeye gitti ve burada incelemelerde bulundu. Bakan Güneş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Nazımiye'nin çıkışındaki yol ayrımında önceden döşendiği anlaşılan uzaktan kumandalı düzenek patlatılmak suretiyle devriye görevi ifa eden iki polis memurunun şehit edildiğini belirterek, teşkilata, millete ve ailesine başsağlığı diledi. Kandan, kaostan, gerilimden beslenen, bulanık suyu seven ve aslında tam halk düşmanı, insan düşmanı olan hain insanların yıllardır Türkiye'de bir oyun sergilemeye çalıştığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti: ''Burada gördüğünüz bu tablo da maalesef bu oyunun bir parçası. Her zaman söylediğimiz gibi bu tür oyunlarla, kirli planlarla, senaryolarla kandan beslenen bu insanların emellerine ulaşması mümkün değildir. Bu memlekette burada şehit olan kardeşlerimiz gibi 74 milyon insan yaşıyor. 74 milyon vatandaşımız kardeşçe, huzur içerisinde, hep birlikte ortak kaderi paylaşarak ortak geçmişi paylaştıkları gibi bundan sonra da ortak geleceği paylaşmaya kesinlikle kararlılar. Bundan rahatsız olan, birtakım kirli oyunlardan aslında kendi halkının, insanlarının, çocuklarının eline silah vererek, dağa salarak, kan dökerek bir yere varmayı umanların bu gafletten uyanmaları, bu sinsi emellerini gerçekleştirme hususunda başvurdukları bu kirli tezgahları artık bırakmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kötü niyetli insanlara, bu hainlere asla pabuç bırakmaz. Hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlılığı her vesileyle zaten ortaya konulmakta ve ifade edilmektedir. Sayın Başbakanımız olsun diğer hükümet üyelerimiz olsun, güvenlik birimlerimiz, polisimiz, askerimizle bu hainlere her zaman haddini bildirmektedir.'' Buradaki aynı sonucun, aynı akıbetin hainler için de kaçınılmaz olacağını söyleyen Güneş, ''Umuyorum ki bu acı son olur. Umuyorum ki bu hainler bundan sonra bu tür kanla beslenme adetlerini bir kenara bırakırlar, vatandaşlarımıza eziyet etmeyi, huzursuz etmeyi ve bu şekilde bir yere varmayı akıllarından çıkarırlar. Böyle bir yöntemle, kirli tezgahlarla bir yere varamayacaklarını anlarlar. Tüm arkadaşlarımız seferber olmuş durumda, karşı operasyonlar başlamış durumda. İnanıyorum ki bu hainler kısa zamanda hak ettikleri cezayı bulacaklardır'' dedi. -''BUNUN ADI RESMEN EDEPSİZLİKTİR, HAİNLİKTİR''- Bir gazetecinin, ''örgütün eylemsizlik kararı olduğu'' yönündeki sorusunu Bakan Güneş, şöyle yanıtladı: ''Eylemsizlik patlayıcı yerleştirmek midir? Eylemsizlik bu polislerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi, yeri geldiğinde vatandaşlarımızı şehit ederek onlara acı salmak mıdır? Böyle eylemsizlik olur mu? Bunun adı eylemsizlik olur mu? Bunun adı resmen savaş ilanıdır. Bunun adı resmen edepsizliktir, hainliktir. Her zaman hep ifade ediyoruz. Hukuk çerçevesinde kalarak, meşru yollardan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu güzel yurdumuzun sınırları içerisinde hak arayabilir, tepki gösterebilir, fikirlerini paylaşabilir ama sözüm ona hak aramanın yöntemi asla burada sadece görevini yapan insanları şehit etmekle olmaz. Dolayısıyla bu tür kirli tezgahları, kirli usulleri, kirli yöntemleri bırakma niyetinde olmayan insanlara da bu devlet her zaman hak ettiği cezayı vermiştir, vermeye de devam edecektir.'' Patlamada kullanılan bombanın türü hakkındaki soru üzerine de Güneş, bu konuda detaylı kriminal inceleme yapılması gerektiğini belirterek, ''Güçlü bir patlayıcı olduğu anlaşılıyor. Önceden buraya yerleştirildiği ve uzaktan kumandayla patlatıldığı anlaşılıyor. Bu detaylı araştırmalar bittikten sonra patlayıcının durumuyla ilgili bilgiler de ortaya çıkmış olacak'' diye konuştu. Bakan Güneş, daha sonra, şehit polis memuru Gökhan Büyükarslan'ın polis lojmanlardaki eşi ve çocuklarını ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.